Empresas de Ferragni são alvos em inquérito por suposta fraude

ROMA, 20 JUL (ANSA) – As autoridades italianas deflagraram na última quarta-feira (19) uma operação de busca nos escritórios de duas empresas da digital influencer Chiara Ferragni no âmbito de uma investigação sobre uma suposta fraude.

As companhias Fenice e TBS Crew são acusadas de promoverem uma campanha promocional de uma linha de pandoro, da confeitaria Balocco, na qual Ferragni colaborou em 2022, apresentada como uma iniciativa beneficente para o hospital Regina Margherita de Turim.

A campanha publicitária levava a crer que a venda de cada pandoro contribuía para uma doação beneficente ao hospital, quando na verdade o valor da contribuição já havia sido previamente determinado pela Balocco, independentemente das vendas Os escritórios foram vasculhados pela Guarda de Finanças após a Autoridade Antitruste da Itália receber uma denúncia apresentada pela Codacons, associação de defesa do consumidor.

O inquérito foi anunciado no último dia 14 de junho pelo órgão antitruste, que apura uma prática comercial desleal contra a Balocco. Inclusive, a Codacons revelou que considera a possibilidade de mover uma ação judicial contra Ferragni e a Balocco para pedir o reembolso do custo do pandoro a quem os comprou, caso a fraude seja comprovada. (ANSA).

