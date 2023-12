Empresas de chips dos EUA e Estado de NY investem US$ 10 bi em centro de pesquisa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 10:50 Para compartilhar:

O Estado norte-americano de Nova York e empresas do segmento de chips vão investir US$ 10 bilhões em um centro de pesquisa em semicondutores na universidade pública de Albany, nos EUA. Os parceiros do projeto incluem a gigante de tecnologia IBM, a empresa especializada em produção de memória e armazenamento Micron Technology, e as fabricantes de equipamentos para manufatura de chips Applied Materials e Tokyo Electron.

A construção será coordenada pela NY Creates – uma organização sem fins lucrativos que supervisiona o Albany NanoTech Complex, onde o novo centro será instalado.

A ONG também utilizará fundos estatais para adquirir equipamento de produção de chips da ASML Holding, uma empresa holandesa cujas máquinas podem custar centenas de milhões de dólares.

