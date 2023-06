Empresas de Berlusconi registram alta na Bolsa de Milão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/06/2023 - 14:01 Compartilhe

MILÃO, 12 JUN (ANSA) – As empresas de Silvio Berlusconi fecharam o pregão desta segunda-feira (12) em alta na Bolsa de Milão após o anúncio da morte do ex-primeiro-ministro da Itália.

As ações do grupo MFE, que controla as emissoras da rede Mediaset e outras empresas do setor de mídia, registraram valorização de 5,86% (de categoria A) e 2,32% (de categoria B), para 0,50 e 0,70 euro, respectivamente.

O mercado especula que o grupo possa ser vendido pelos herdeiros de Berlusconi, o que impulsionou as negociações nesta segunda-feira.

Já as ações do grupo editorial Mondadori e do Banco Mediolanum avançaram 1,54%, para 1,98 euro, e 0,39%, para 8,22 euros, respectivamente.

A Fininvest, holding da família Berlusconi, é a principal acionista da MFE e da Mondadori, enquanto divide o controle do Mediolanum com o grupo Doris.

Marina Berlusconi, filha primogênita do ex-premiê, é presidente da Fininvest e da Mondadori, enquanto seu irmão Pier Silvio Berlusconi é CEO da MFE. (ANSA).

