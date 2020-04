Empresas conseguem aprovação da Alemanha para testar vacina contra a covid-19

A alemã BioNTech e a farmacêutica Pfizer anunciaram na manhã desta quarta-feira, 22, que a autoridade reguladora da Alemanha, o Instituto Paul Ehrlich, aprovou a testagem clínica de uma vacina desenvolvida pelas duas empresas contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A vacina, chamada de BNT162, passará por uma primeira fase de testes.

A primeira fase de testagem clínica da BNT162 irá incluir cerca de 200 pessoas saudáveis com idades entre 18 e 55 anos. O objetivo é determinar a dose ideal a ser ministrada e avaliar a segurança e imunogenicidade da vacina. Pessoas com maior risco de infecção grave por covid-19 serão incluídas na segunda parte do estudo. Fonte: Dow Jones Newswires.