Empresas têm dificuldade em controlar gastos com a nuvem, aponta estudo

Com um cenário tecnológico cada vez mais complexo e ambientes com vários provedores de serviços de cloud, grandes empresas encontram dificuldades em controlar os investimentos em nuvem. É o que aponta o estudo Cloud Radar 2023, da Infosys, realizado com 2,5 mil executivos de grandes empresas dos Estados Unidos, Europa e Austrália. De acordo com o relatório, metade dos executivos declarou ter dificuldades em controlar os custos com suas estruturas de nuvem.

“As empresas conhecem seus gastos com nuvem. Entretanto, monitorar os custos e prever gastos futuros são os desafios mais complexos atualmente. À medida que empresas partem para ambientes multicloud e contratam mais serviços para usar aplicações de IA, esse desafio tende a aumentar”, prevê o relatório.

O estudo aponta ainda que cada vez mais empresas adotam vários provedores de nuvem em suas estruturas. Em 2021, 21% das empresas pesquisadas usavam apenas um provedor de nuvem. Neste ano, este percentual caiu para 7%. Por outro lado, o percentual de empresas que usavam 3 ou 4 provedores subiu de 37% para 65%. “Mesmo se a companhia tem preferência por algum provedor por questões estratégicas, algum departamento sempre encontrará uma razão para manter um provedor antigo ou trocar por um outro fornecedor”, diz o relatório.

Na questão estratégica, o estudo indica que a nuvem deixou de ser encarada apenas com uma extensão da infraestrutura das companhias, e agora é vista como um caminho para inovação e transformação digital. “A nuvem entrou em uma nova era. As empresas não usam mais a nuvem apenas como armazenamento e a fim de cortar custos. Eles se apoiam nela para criar soluções mais sofisticadas para o desafios de seus negócios”, dizem os autores da publicação.

