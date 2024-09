Empresas captam nível recorde de R$ 484,2 bi no mercado de capitais até agosto, diz Anbima

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2024 - 17:19 Para compartilhar:

As empresas já captaram R$ 484,2 bilhões no mercado de capitais este ano, até agosto, volume recorde para o período, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). As captações nos oito primeiro meses de 2024 já superam o contabilizado em todo o ano de 2023 (R$ 467,3 bilhões).

Considerando apenas as operações feitas em agosto, as ofertas chegaram a R$ 47,3 bilhões, volume 30,7% superior ao registrado no mesmo mês de 2023, de acordo com boletim da Anbima. No mês passado, as emissões de debêntures somaram R$ 27,1 bilhões, crescimento de 39%.

No acumulado do ano, as emissões de debêntures chegaram a R$ 283,9 bilhões, estabelecendo um novo recorde para o período. Entre empresas que fizeram ou estão preparando emissões desses títulos de dívida, estão nomes como Usiminas (R$ 1,6 bilhão), Assaí (R$ 2,8 bilhões) e Sabesp (R$ 2,5 bilhões).

As empresas estão emitindo em 2024 principalmente para bancar investimentos em infraestrutura (27,6% do total captado) e para gestão de caixa (25,2%).

Os principais compradores dos papéis foram os intermediários das ofertas públicas, como os bancos, que ficaram com 47,2% dos papéis e os fundos de investimento, com 44,9%, em meio ao aumento das aplicações em fundos de papéis privados. O prazo médio das debêntures chegou a 8 anos.

Para o presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranhão, as condições favoráveis do mercado de capitais, a liquidez no mercado secundário e a evolução da regulação, como as para debêntures de infraestrutura, têm permitido os sucessivos recordes neste ano.