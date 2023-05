Empresas brasileiras de carne de aves e suínos fecham US$ 48,4 mi em negócios na Sial China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2023 - 17:39 Compartilhe

São Paulo, 22 – As empresas brasileiras ligadas aos setores de aves e suínos fecharam mais de US$ 48,4 milhões em negócios na Sial China, um dos mais importantes eventos do setor de alimentos da Ásia, realizado entre 18 e 20 de maio, em Xangai, informou nesta segunda-feira, 22, em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Segundo a entidade, a participação das empresas na feira chinesa foi possibilitada graças à parceria entre a ABPA e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil).

Além disso, a partir das negociações estabelecidas na feira, a expectativa dos exportadores de carne de frango e suína é de que as vendas alcancem US$ 260 milhões em 12 meses.

