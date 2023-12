Empresas americanas enfrentam dificuldades na tentativa de evitar a China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2023 - 14:35 Para compartilhar:

As empresas americanas, sob forte pressão para reduzir a sua exposição à China, recorrem cada vez mais a fábricas em locais como Vietnã, Indonésia e México. Contudo, muitos têm dificuldade em evitar a China.

Dados comerciais, anúncios empresariais e novas pesquisas acadêmicas mostram que uma grande parte dos produtos enviados para os EUA a partir de locais como o Sudeste Asiático e o México estão sendo produzidos em fábricas pertencentes a empresas chinesas, que estão se expandindo para o exterior, em parte para evitar as tarifas dos EUA. Muitos outros produtos acabados em países menores estão sendo fabricados com elementos de produção essenciais de fornecedores chineses, o que significa que não seriam produzidos sem o envolvimento chinês.

Longe de se dissociarem, algumas cadeias de abastecimento que ligam os EUA e a China apenas acrescentaram mais um ou dois elos, aumentando a complexidade e o custo. Um estudo publicado pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) em outubro descobriu que as cadeias de abastecimento entre a China e os EUA tornaram-se mais complicadas desde 2021, à medida que mais comércio é redirecionado para outros lugares. No entanto, muitos bens fornecidos aos EUA ainda são originários da China, o que implica um progresso limitado na diversificação.

Uma análise mais detalhada dos dados disponíveis revela um quadro complexo, em que algumas partes das economias dos EUA e da China estão se dissociando, enquanto outras não. Em alguns casos, as políticas dos EUA estão desencadeando ajustes na cadeia de abastecimento que, na verdade, estão aumentando a dependência dos fornecedores chineses, dizem os economistas.

Uma pesquisa da DBS mostra que a China aumentou significativamente a quantidade de produtos “intermediários” ou parcialmente acabados que envia para países menores, que os montam em produtos finais antes de enviá-los aos EUA. O Rhodium Group disse em um relatório de setembro que o aumento dos preços dos EUA as importações provenientes do México e do Vietnã nos últimos cinco a sete anos foram estreitamente acompanhadas por um aumento nas exportações chinesas para estes mercados.

O governo dos EUA divulgou em agosto novas tarifas de até 254% sobre os fabricantes de painéis solares, depois de decidir que os fabricantes de quatro países do Sudeste Asiático contornaram ilegalmente as tarifas usando materiais de origem chinesa e, em seguida, enviando os produtos finais para os EUA sem pagar taxas. Os analistas esperam que a mudança aumente os custos dos projetos solares nos EUA e desacelere os esforços de descarbonização.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias