Empresários do RJ lançam “passaporte carioca” para retomada de eventos

Encontro promovido pelo Instituto Coalizão Rio reúne os principais players e lideranças da cidade do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 05. O evento, que aconteceu no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, marcou o lançamento do projeto “Passaporte Carioca”, em que o turista nacional ou internacional possa comprar um combo com os principais pontos turísticos, casas de espetáculos, shows e eventos do Rio de Janeiro com descontos.

“Estamos fazendo história ao estimular o diálogo entre tantos líderes determinados a transformar o Rio no melhor ambiente de negócios do Mundo”, afirma Luís Leão, Presidente do Instituto Coalizão Rio, sobre o evento que também contou com presenças de Daniela Maia (Presidente da Riotur), Gustavo Tutuca (Secretário de Turismo do estado), Antônio Florêncio Queiroz (Presidente da Fecomércio), entre outros.

“Será uma grande prospecção do que temos de melhor para o mundo inteiro, alavancando ainda mais a economia criativa, o turismo e toda cadeia de entretenimento da cidade. Como acontece na própria Disney… o turista tem a oportunidade de adquirir um combo, tendo um passaporte para os principais parques, hotéis, shows, gastronomia, etc. Assim será o nosso Passaporte Carioca”, explicou um pouco mais Maurício Dutt, Sócio da casa de espetáculos Espaço Hall, da rede Toruk Sushi e conselheiro do Instituto Coalizão Rio.

