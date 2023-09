Empresários investem R$ 500 mil e inauguram hub gastronômico em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2023 - 19:52 Compartilhe

O mercado de food service e eventos em São Paulo acaba de ganhar um incremento bem interessante. Foram iniciadas, as atividades do hub Gastronômico it.kitchen que combina cozinha colaborativa, espaços para treinamentos, reuniões e também para produções publicitárias. O espaço foi desenvolvido especialmente para atender às demandas do mercado de Food Service e também das marcas que desejam usar a gastronomia como um elemento integrador para os seus colaboradores.

Como o próprio nome indica, o objetivo da iniciativa é ser um verdadeiro “hub” (ponto central) para diferentes atividades. Para solucionar em um só local as mais variadas demandas, a estrutura de 300 metros quadrados do it.kitchen combina cozinha profissional, espaço multifuncional para treinamentos, demonstrações e degustação além de sala de reuniões.

À frente do negócio, a chef, empresária e empreendedora Izabela Dolabela, que também já participou do reality MasterChef profissionais e atualmente é embaixadora da Le Cordon Bleu; o empresário, Thomas Simon; a empresária Lais Portes; e a chef Luisa Zogbi, o projeto engloba uma série de diferenciais. Um deles é a Casa it., ambiente moderno e aconchegante, inaugurada no mês de julho, com projeto arquitetônico das profissionais Eliane Zogbi (Prado Zogbi Tobar Arquitetura e Interiores) e Mylena Costa. “A Casa it. é ideal para a realização de eventos, produções publicitárias, treinamentos, workshops e reuniões de time”, ressalta Izabela.

Atualmente, além dos quatro sócios, o time da empresa é composto por quatro colaboradores. No entanto, em eventos externos (catering), chegam a ter 25 funcionários terceirizados trabalhando ao mesmo tempo.

A Casa it., foi projetada pelas arquitetas Eliane Zogbi (Prado Zogbi Tobar Arquitetura e Interiores) e Mylena Costa (Mylena Costa Arquitetura) “O briefing inicial foi que o projeto fosse versátil para atender todos os tipos de clientes. Exploramos ao máximo a praticidade e a flexibilidade dos cômodos da casa. A idéia desde o início foi fazer um projeto extremamente funcional e modular sem perder a essência da casa. Trouxemos materiais e mobiliário modernos e confortáveis para as pessoas se sentirem acolhidas.”, conta a arquiteta Eliane Zogbi.

Desde o seu início, o projeto do it.kitchen foi pensado para atender aos mais diversificados clientes e as mais variadas ocasiões. Por esse motivo, além do espaço da Casa it., conta com it. catering, que atende eventos internos e externos na grande São Paulo; it. meeting, sala para reuniões com capacidade para dezesseis pessoas, com completa infraestrutura; it. studio, ilha gastronômica com doze lugares sentados e cozinha com toda infraestrutura para gravação de conteúdos gastronômicos, lives e publicidades em geral; it. team building, com vários formatos de dinâmicas; e o it. box, projetos personalizados, com criação de box e montagens exclusivas, de acordo com o briefing e demanda.

“O it.kitchen oferece serviços completos para atender as necessidades das empresas contratantes. Temos parcerias para coquetelaria, valet, equipamentos de áudio e vídeo, geradores, etc. O time busca atender todas as necessidades que os clientes possuem na realização dos eventos”.

O investimento na inauguração da Casa it. foi de R$ 500 mil. “A expectativa é que em até 6 meses de funcionamento o investimento retorne para todos os sócios. Até aqui o nosso faturamento mensal foi de R$ 120 mil e realizamos mais de 15 eventos. Daqui até o fim do ano a nossa meta é promover de 15 a 20 eventos por mês e ter um faturamento de R$800 mil”, declarou Thomas Simon.

