Empresários e comunicadores judeus lançam campanha contra antissemitismo

Um grupo de empresários e agentes de comunicação de origem judaica está lançando um movimento pela paz, contra o terrorismo e o antissemitismo, em resposta ao prolongamento da guerra entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza.

O movimento é encabeçado pela empresária de moda Natalie Klein (que é neta do fundador das Casas Bahia, Samuel Klein), junto do empresário de comunicação Alan Strozenberg (Agência Baila), os publicitários Daniel Oksenberg e Paula Puppi e o fotógrafo Jairo Goldflus.

O movimento terá uma campanha com anúncios em jornais, sites, cinemas e também nas redes sociais por meio da hashtag ‘PinforPeace’. O objetivo, segundo os idealizadores, é combater o discurso de ódio e o segregacionismo entre os povos.

O grupo aponta que as denúncias de ameaças à comunidade judaica no Brasil se multiplicaram, segundo levantamento realizado em parceria pela Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp) e a Confederação Israelita do Brasil (Conib).

