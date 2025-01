Empresário revela que Claudia Leitte bloqueou Ivete Sangalo, e nega discussão

Após vir à tona a informação de que Claudia Leitte, 44 anos, e Ivete Sangalo, 52, deixaram de se seguir nas redes sociais, surgiram rumores de que as cantoras teriam discutido por uma ligação de telefone.

No entanto, Fábio Almeida, empresário de Claudia, negou os boatos, mas revelou que foi a sua cliente quem tomou a decisão de bloquear Ivete primeiro.

“Não houve essa ligação. Não houve nenhum contato telefônico entre as duas. Tudo se deu muito no âmbito do desenrolar dessas questões relacionadas ao tipo de movimento que Ivete fez. Como isso vem crescendo, foi uma opção de Claudia bloquear Ivete”, disse Fábio ao portal “BNews”.

“Defendo os interesses de Claudia, mas nunca aconteceu isso [a ligação]. A narrativa aí está como Ivete [sendo] a dona da palavra que bate o telefone na cara dos outros”, completou Almeida.

O desentendimento entre as duas teve início após Sangalo curtir uma publicação com uma crítica indireta a Claudia Leitte. A postagem em questão foi feita pelo secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, que publicou um texto criticando Claudia, que é evangélica, por alterar a letra da música “Caranguejo” (Cata Caranguejo) para não saudar a Iemanjá.

No vídeo, que foi feito e viralizou no fim de 2024, a cantora canta uma versão alterada do trecho “Maré tá cheia, espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando a rainha Iemanjá”. É possível ouvir Leitte cantando da seguinte forma: “Maré tá cheia, espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando meu rei Yeshua [nome de Jesus em hebraico]”.

Sem citar a artista de forma direta, Tourinho ressaltou que a palavra “axé” e a origem do ritmo musical têm origem na cultura africana e fazem parte dos cultos das religiões de matriz africana.

“Axé é uma palavra de origem yorubá, que tem um significado e um valor insubstituível na cultura e nos cultos de matriz africana. Deste mesmo lugar e com essa mesma importância, vêm também os toques de percussão que sustentam, dão identidade e ritmo à chamada axé music”, dizia a postagem. Ivete, então, curtiu a postagem e comentou com palmas.

O vídeo de Claudia Leitte também não foi visto com bons olhos pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) que abriu investigação para confirmar se a cantora praticou racismo religioso com tal atitude.