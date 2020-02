Empresário queima um milhão de dólares para não pagar pensão para esposa

Um empresário canadense, de 55 anos, resolveu atear fogo em mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,3 milhões) para impedir que sua ex-esposa ficasse com parte do dinheiro. De acordo com o jornal Ottawa Citizen, Bruce McConville vendeu diversas propriedades e depois queimou o dinheiro.

Na audiência no Tribunal Superior, McConville se disse frustrado com o divórcio e com o fim do casamento que durou 31 anos. “Não é algo que eu normalmente faria, eu não sou uma pessoa extremamente materialista”, disse.

O empresário deveria ter pago à esposa US$ 300 mil (cerca de R$ 1,3 milhão). “O que você fez é moralmente repreensível, porque o que você afirma ter feito voluntariamente mina até os interesses de seus filhos”, disse o juiz do Tribunal Superior Kevin Phillips, antes de determinar a prisão do empresário por 30 dias.

O juiz também impôs uma multa de US $ 2.000 (cerca de R$8,6 mil) por dia a ser paga por McConville diretamente à sua ex-esposa.