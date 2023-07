Empresário que troca de sangue com o filho para ter ’18 anos’ desiste de ‘tratamento’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 18:27 Compartilhe

Famoso por desembolsar US$ 2 milhões (R$ 9,6 milhões) em um tratamento para ter “18 anos” de novo e, inclusive, trocar de sangue com o filho de 17 anos, o empresário americano Bryan Johnson, de 45 anos, desistiu do procedimento. Segundo divulgado pelo New York Post, ele afirmou que não teve “nenhum benefício”.

Além de seu filho Talmage, Johnson também recrutou o seu pai de 70 anos, Richard, para um tratamento de troca de sangue trigeracional.

Durante a troca de plasma, Johnson, seu filho e seu pai tiveram um litro de sangue drenado. O plasma de Talmage foi para as veias de Johnson. Já o de Johnson foi para as veias de Richard.

“No meu caso, não acumula benefícios além das minhas intervenções existentes”, ele compartilhou pelo Twitter.

“Métodos alternativos de troca de plasma ou frações de plasma jovem são promissores”, acrescentou. “Os resultados do meu pai ainda estão pendentes.”

