Empresário processa cantor Maluma por tentativa de extorsão

O cantor colombino Maluma está sendo processado pelo empresário Richard Caring por tentativa de extorsão de U$1 milhão, segundo informações do site TMZ.

Richard moveu o processo após Maluma pedir mais de R$5 milhões para cantar em seu casamento.

Ainda de acordo com o veículo que teve acesso aos documentos do processo, Maluma teria dobrado o preço de uma apresentação combinada para o dia do casamento do empresário. O empresário alega que o artista foi contratado para o evento que ocorreria em 7 de novembro de 2019, na República Dominicana. O cachê combinado giraria em torno de US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões).