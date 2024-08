Empresário, netos, gerente e piloto estavam em avião que caiu em MT; conheça as vítimas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2024 - 11:15 Para compartilhar:

O acidente com um avião King Air bimotor na zona rural de Apiacás (MT) – cidade que fica localizada a cerca de 965 quilômetros de Cuiabá (MT) – durante esta quinta-feira, 15, deixou cinco mortos. A bordo da aeronave estavam o empresário Arni Alberto Spiering, de 69 anos, seus dois netos, João Marcos Trojan Spiering e Arni Alberto Spiering Benez, seu gerente Ademar de Oliveira e o piloto Helder de Souza.

De acordo com a Polícia Civil, ainda não foi possível fazer nenhuma identificação oficial pelo fato de os corpos terem carbonizado. Segundo a corporação, a perícia conseguiu resgatar fragmentos biológicos humanos e de ossos. O trabalho será feito por exames de DNA.

As cinco vítimas estavam em uma pousada destinada à pesca na divisa entre o Mato Grosso e o Pará e decolaram no avião particular, que pertence a Arni Alberto Spiering, após fazer check out no estabelecimento. A Polícia Civil informou que a aeronave caiu a sete quilômetros de distância do local.

Os cinco estavam hospedados em uma pousada na divisa do Mato Grosso com o Pará (Crédito: Divulgação/Polícia Civil)

Arni Alberto Spiering era proprietário da empresa “Sementes Ouro Branco” e Ademar Oliveira, que o acompanhava na viagem, era gerente da companhia. Além de servir como empresário na área de sementes, o homem foi presidente do clube de futebol União Rondonópolis, campeão do estadual mato-grossense em 2010.

Em nota de pesar, o time lamentou o ocorrido e citou que João Marcos Spiering e Arni Alberto Benez eram torcedores fiéis do clube. “Nos solidarizamos com a família e amigos por tamanha perda”, escreveu o União Rondonópolis.

Em uma publicação no Instagram, a Pousada Amazônia Fishing Lounge, onde os passageiros estavam hospedados, informou que dois grupos de turistas deixaram o local separados em suas respectivas aeronaves particulares. “Estamos prestando todo apoio necessário às famílias das vítimas e nos solidarizamos com a dor de todos os envolvidos”, declarou o estabelecimento.

Nas redes sociais, o prefeito José Carlos do Pátio, de Rondonópolis (MT), cidade em que o empresário vivia, lamentou a morte dos cinco envolvidos no acidente. “Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos neste momento de imensa dor”, escreveu o político.

Conforme a Polícia Civil, o King Air de Spiering tinha lugar para oito pessoas, sete para passageiros, e foi fabricado em 2010. Investigadores da FAB (Força Aérea Brasileira) investigam o caso e o motivo do acidente.