Empresário morto em aeroporto levava mala com mais de R$ 1 milhão em joias

Antes de ser executado com 10 tiros no Aeroporto de Guarulhos na sexta-feira, 8, o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach tinha consigo uma mala com mais de R$ 1 milhão em joias e objetos de valor.

Os itens incluíam 38 objetos entre anéis cravejados de pedras, pulseiras, colares e brincos de marcas de luxo como Bulgari, Cartier e Vivara. Segundo o boletim de ocorrência, um relógio Rolex, um par de argolas douradas e um celular e um notebook da Apple também foram apreendidos, além de R$ 620 em dinheiro vivo.

De acordo com o “g1”, o empresário havia viajado a Maceió (AL) para cobrar a dívida de um conhecido. Agora, policiais trabalham para entender quem entregou os objetos a Gritzbach e se as joias estão relacionadas ao seu assassinato.

O corpo do delator do PCC foi enterrado neste domingo, 10, na Zona Sul de São Paulo.

Execução em aeroporto

Conforme informações da Polícia Civil de São Paulo, Gritzbach foi alvejado por 10 tiros. O ataque ocorreu por volta das 16h, na área de desembarque do Terminal 2.

O empresário foi vítima de dois homens que desceram de um carro preto e efetuaram ao menos 29 disparos. Os suspeitos fugiram e ainda não foram encontrados. Segundo o boletim policial, o empresário ligado à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) foi atingido no braço direito com quatro tiros, no rosto, com dois, e nas costas, na perna esquerda, no tórax e no flanco direito, com um em cada.

A polícia apreendeu um fuzil e uma pistola a cerca de 7 km do aeroporto, próximo a onde o veículo usado para cometer o crime foi abandonado.