Empresário morre após ser atropelado pela mulher no interior de SP

A Polícia Civil investiga a morte de um empresário de 55 anos, atropelado pela própria mulher neste domingo (1º) em Ribeirão Preto (SP). O casal discutiu antes do acidente no apartamento onde a vítima morava. As informações são do G1.

A mulher, de 57 anos, estava no comando do veículo quando foi surpreendida pelo empresário que tentou entrar no carro à força pela porta do passageiro, de acordo com a Polícia Civil. O homem, que não teve a identidade revelada, tentou dar a volta para entrar do lado do motorista, mas a mulher acelerou e o atropelou.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela deu a volta no quarteirão e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o atropelamento e serão usados na investigação.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e acidente de trânsito. Eles também acreditam que a mulher não teve a intenção de matar o companheiro.