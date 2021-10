SP: Empresário morre afogado após mergulhar no Rio Tietê

O empresário Vinícius Sterzk Di Iório morreu na tarde da última sexta-feira (22) após mergulhar no Rio Tietê, em Barra Bonita, no Estado de São Paulo. O corpo foi encontrado pelos bombeiros na manhã deste sábado (23). As informações são do G1.

De acordo com o corpo de bombeiros, Vinícius estava com amigos em uma lancha quando mergulhou e não retornou. Ao fazer as buscas, o seu corpo foi encontrado perto da lancha a 8 metros de profundidade.

A funerária de Dois Córregos (SP) levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Jaú (SP). O enterro está previsto para este domingo (24) no Cemitério Municipal de Dois Córregos.

