Empresário Luiz Césio Caetano assume presidência da Firjan

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 14/10/2024 - 21:16 Para compartilhar:

O empresário Luiz Césio Caetano, de 74 anos, tomou posse nesta segunda-feira (14) como presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). Ele assume o lugar de Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, que ficou 29 anos à frente da instituição. O novo presidente, que é acionista da Sal Cisne e diretor da Confederação Nacional da Indústria (CNI), vai cumprir um mandato de quatro anos, até 2028.

“Temos enormes desafios nesse país e precisamos avançar na questão da segurança pública, na transição energética, na defesa dos interesses da indústria, para que seja mais presente na sociedade”, disse Caetano durante a posse. “Vamos trabalhar para contribuir no enfrentamento dessas questões, de forma efetiva e incansável pela defesa de interesses da nossa indústria, numa Firjan ainda mais ágil, dinâmica, participativa, propositiva e inovadora”.

No discurso de posse, também foram destacados os fatores externos que impactam o país. O novo presidente da Firjan citou os conflitos no Oriente Médio, a guerra entre Rússia e Ucrânia e as disputas comerciais entre Estados Unidos e China.

“Promover encadeamentos produtivos locais pode contribuir para diminuir a dependência de cadeias globais, cada vez mais afetadas por conflitos em escala mundial como os que vivemos neste momento”, disse o novo presidente. “Ao longo dos anos, a Firjan acumulou expertise e conquistou peso institucional que nos habilita a pensar e agir considerando esse contexto global. Temos toda capacidade e legitimidade para propor caminhos de mais prosperidade, mais inclusão, mais desenvolvimento”.

Presente na cerimônia, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, pontuou o papel estratégico da indústria para o desenvolvimento do país. E disse esperar que o setor seja o principal responsável pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) esse ano.

“É a indústria que vai fazer a diferença este ano. A gente vê enorme possibilidade de crescimento”, disse Alckmin. “Estamos promovendo medidas de estímulo ao setor que já estão tendo resultados positivos para a economia. E continuamos à disposição da Firjan para trabalharmos juntos para fazer a indústria crescer ainda mais.