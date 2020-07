Empresário filma a própria morte ao participar de ‘racha’ no Amazonas

Em acidente de carro na rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus a Iranduba, ambas as cidades em Amazonas, o industriário Júlio Oliveira Sampaio, de 24 anos, morreu no último sábado (4).

Em um vídeo gravado pelo próprio motorista instantes antes do acidente, o industriário registra o painel do carro no qual é possível verificar o carro sair dos 70 km/h e atingir os 125 km/h em um suposto “racha”, com objetivo de fazer uma ultrapassagem. Na sequência, Júlio perde o controle do veículo e colide com uma árvore.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e ao chegar no local precisou realizar procedimentos para poder retirar os membros inferiores da vítimas, que estava preso nas ferragens. No entanto, o motorista já estava sem vida. Júlio até chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas segundo os médicos, o homem tinha diversas fraturas pelo corpo, inclusive no pescoço, conforme apuração do portal A Crítica.

Veja também