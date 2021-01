Empresário é preso após agredir influenciadora digital em Florianópolis

Na noite do último domingo (03), José Derli Júnior, de 30 anos, foi preso após agredir a influenciadora digital Kedma Oliveira, em Florianópolis.

A vítima compartilhou em seu Instagram algumas imagens dos hematomas em seu corpo e também pediu por ajuda. O homem, que é filho do então companheiro de Kedma, pagou fiança e já foi liberado. Através das redes sociais, José disse que “todas histórias possuem dois lados”. Ele também publicou uma nota assinada pelo advogado.

Kedma revelou que estava passando as férias na capital catarinense com a família do então companheiro. Ela contou que foi agredida pelo filho dele dentro de um apartamento após uma discussão. O companheiro da vítima foi acionado para prestar depoimento como testemunha.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até o local e entraram na residência após autorização. No local, eles encontram vários itens destruídos, e viram sinais de luta corporal e sangue no chão e na mobília. A influenciadora foi localizada no banheiro.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Patrícia Fronza, o homem vai responder pelo crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, com aplicação na lei Maria da Penha. “O inquérito já foi finalizado, pois como é um auto de prisão em flagrante foram ouvidas todas as pessoas naquela madrugada mesmo. O que ainda falta, e que vamos encaminhar essa semana, é o exame de corpo de delito, que nós levamos ela para fazer ontem [segunda-feira (4)] no IML e o laudo pericial da casa”, disse ela.

Na última segunda-feira (04), a Justiça aceitou o pedido de medida protetiva contra o agressor.

Repercussão do caso

O caso ganhou apoio após Kedma postar os vídeos dentro de um banheiro depois das agressões. Nas imagens registrada pela vítima, ela mostra os ferimentos sofridos e pede a ajuda de seus seguidores para chamar a polícia, pois disse que não havia conseguido.

“Olha só o que ele fez com a minha boca, a minha mão. Eu não aguento isso. Eu preciso ir embora e ninguém me deixa ir embora. Eu ainda vou sair como culpada porque eles são ricos, eles têm dinheiro”, contou ela em um dos vídeos.

Versão de José

Júnior também usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. Ele alegou que todas histórias possuem dois lados e pediu para que as pessoas aguardassem até que os fatos sejam esclarecidos. “Vocês concordam que toda a história tem dois lados?! Peço que antes de atirarem pedras, se permitam a escutarem e entenderem de fato, para aí sim tirar suas próprias conclusões. Fazemos questão de compartilhar o que aconteceu”, escreveu ele.

Em nota divulgada nesta tarde, Darli afirma que “os relatos divulgados não correspondem com a verdade e que no momento oportuno e no campo certo serão devidamente esclarecidos na busca da verdade, confiando plenamente no Poder Judiciário”.

A defesa do agressor ainda afirmou que “qualquer comentário ou afirmação não passará de mera especulação e tentativa de distorcer a verdade com o intuito de se aproveitar do momento”.

