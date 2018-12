Empresário do ramo de bitcoins morre em acidente no interior de SP

Luís Augusto Schiavon, de 24 anos, morreu em um acidente automobilístico na tarde desta terça-feira (25), em Marília. O empresário era um dos fundadores da Foxbit, uma das maiores empresas do ramo de criptomoedas no Brasil. As informações são do G1.

De acordo com as primeiras informações, uma jovem de 18 anos também morreu na colisão e outras três pessoas continuam internadas. A Polícia Rodoviária informou que um dos carros rodou, pois chovia muito no momento, e foi acertado pelo outro veículo, que trafegava no sentido contrário. Um caminhão, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e nem desviar, também se envolvendo no acidente.

Schiavon criou a Foxbit em 2014 e a empresa é, atualmente, uma das maiores corretoras de bitcoin no Brasil. Desde então, são mais de 400 mil clientes atendidos pela compania, movimentando até R$ 20 milhões por dia. Nas redes sociais, o perfil oficial da Foxbit comunicou o falecimento de Luís Augusto com uma nota.