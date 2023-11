Empresário desaparece em viagem de negócios à Suíça: ‘Caiu em uma cilada’, diz esposa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2023 - 14:13 Para compartilhar:

Ana Lúcia Cera Rodrigues, esposa do empresário Márcio Rodrigues da Silva, está à procura dele. O homem desapareceu após desembarcar no Aeroporto de Zurique, na Suíça, durante uma viagem de negócios, no dia 8 de novembro.

O que aconteceu:

O empresário, que atua no ramo de produtos terapêuticos e é natural de Itupeva (SP), foi a Zurique para assinar alguns documentos. Depois, ele seguiria para a Espanha;

Por meio de uma publicação no Facebook, Ana Lúcia informou que ele iria se encontrar com um homem que falava espanhol para realizar tradução ao Márcio. “Depois que ele conversou com essa pessoa, ficou muito nervoso, mandou mensagem chorando e falou que havia caído em uma cilada”, completou;

De acordo com ela, o celular do empresário ficou sem sinal em seguida e permanece sem notícias de Márcio até o momento. Além disso, ele levou duas malas para a viagem e elas foram extraviadas;

A ISTOÉ entrou em contato com o Itamary para saber se presta auxílio à família, mas não obteve resposta até o momento.

