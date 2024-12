Empresário de Maiara e Maraisa sofre acidente de carro em Goiânia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 8:38 Para compartilhar:

Wander Oliveira, empresário das cantoras Maiara e Maraisa, sofreu um grave acidente de carro em Goiânia, Goiás, na última quinta-feira, 12.

Ele estava sozinho no veículo e passava por uma rodovia de Anápolis, na Região Metropolitana de Goiânia, quando colidiu. Não há mais detalhes sobre o acidente.

A informação foi confirmada por meio de uma nota oficial publicada no perfil da WorkShow, escritório do qual Wander é dono. Apesar da gravidade do acidente, o profissional deu entrada no hospital consciente.

Ele teve fratura na coluna lombar L4 e L5, passou por uma cirurgia, mas não teve comprometimento da medula.

“Informamos que o empresário Wander Oliveira sofreu um acidente na BR 060 no início da tarde desta quinta-feira, 12. Wander estava sozinho no veículo e deu entrada no hospital consciente. Conforme for atualizado o boletim médico, será prontamente comunicado. Desejamos melhoras e agradecemos o carinho de todos!”, dizia o comunicado.

Além de estar à frente das carreiras de Maiara e Maraisa, Wander Oliveira também foi responsável pela trajetória de Marília Mendonça (1995-2021).

