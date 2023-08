Empresário de Kevin o Chris detona Dennis DJ após lançamento de remix: ‘Safado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 11:42 Compartilhe

Sucesso nas plataformas de música, a faixa “Tá OK“, parceria entre Kevin o Chris e Dennis DJ, ganhou uma versão remix nesta quinta-feira, 3, com os cantores colombianos Maluma e Karol G, acompanhada de videoclipe. Contudo, Dudu Traineras, empresário do cantor, garante que a faixa foi lançada sem autorização formal e sem o devido reconhecimento do artista.

No Instagram, Dudu detonou o DJ. “Dennis, você não é bravo. Você é um safado, isso que tu é. Porque essa p*rra da música ‘Tá Ok’ foi o Kevin que escreveu ela, do começo até o final. Tu não tem um pingo na letra, tá?”, começou.

O empresário acusou Dennis de “ofuscar” o cantor e “tomar a música” dele. “Tu dá sorte é que falou direto com ele, senão essa música nem ia existir. Aliás, nenhuma contigo, tá? Porque você não é nada no funk, você é na fama. Você não representa o funkeiro, você representa a fama. Quem tem mais, quem pode te jogar lá pra cima”, criticou.

Agora, Dudu tenta derrubar a faixa e a versão remix. “Você é safado, rapá. Já estou engasgado contigo há anos, porque eu luto pelo funk e você não luta, você não ajuda ninguém do zero”, justificou a revolta.

A ISTOÉ Gente entrou em contato com assessorias de ambos os artistas e aguarda retorno.

Vale lembrar que “Tá OK” recebeu, no dia 29 de julho, um certificado de Diamante pelas 300 mil cópias vendidas em território nacional. A música alcançou mais de 18 milhões de streams de vídeo/áudio e atualmente configura o topo do Spotify Brasil.

