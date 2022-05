Empresário de Ferreira solta o verbo e fala sobre futuro do jogador no Grêmio Empresário de Ferreira solta o verbo e fala sobre futuro do jogador no Grêmio

Até agora, Ferreira vem sofrendo com constantes lesões na temporada. O atleta, inclusive, mal conseguiu jogar pelo Grêmio neste ano. Ao todo, são apenas oito partidas disputadas. Com isso, muito começou a se questionar sobre o futuro do jogador na equipe.





O empresário do atacante, Pablo Bueno, resolveu comentar sobre a situação do jogador. Ele mandou uma mensagem de apoio para Ferreira, que passou por mais um cirurgia na última semana. “O bom da vida é que tudo passa… E o mundo dá voltas… Não é quadrado…”, escreveu ele no Instagram.

O empresário, que foi fundamental para encontrar o melhor tratamento para Ferreira, seguiu afirmando que continuarão trabalhando na recuperação de Ferreira. “O trabalho forte próspera… E o bem sempre vence… Pra cima @ferreirinha”, escreveu ele.

Na última temporada, Ferreira conseguiu se destacar no Grêmio, apesar do rebaixamento. Ao todo, foram 14 gols marcados e outras 13 assistências distribuídas pela equipe. Com isso, ele renovou seu contrato e também ganhou uma valorização salarial.

