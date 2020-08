Empresário de Bolt confirma positivo do velocista em teste de COVID-19

O empresário do lendário velocista jamaicano Usain Bolt confirmou nesta terça-feira (25) que o oito vezes medalhista de ouro olímpico deu positivo para COVID-19.

“O teste de COVID-19 deu positivo, mas Usain não apresenta qualquer sintoma”, revelo Ricky Simms em mensagem enviada ao canal de notícias americano CNN.

A declaração de Simms confirma relatos anteriores da imprensa jamaicana de que Bolt havia dado positivo para COVID-19 poucos dias depois de comemorar seu 34º aniversário com uma luxuosa festa em meio à pandemia do novo coronavírus.

Na segunda-feira, Bolt anunciou pelo Instagram que impôs a si mesmo uma quarentena à espera do resultado do exame feito no sábado.

Bolt não confirmou o resultado do exame, mas pediu a todos que tiveram contato com ele recentemente a também respeitar uma quarentena.

“Fiz um teste no sábado para sair [da Jamaica], porque tenho trabalho”, declarou Bolt em vídeo publicado no Twitter. “Estou tentando ser responsável, então ficarei em casa e estarei a salvo. Não tenho sintomas, ficarei em quarentena e esperarei a confirmação para ver qual é o protocolo”.

O primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, informou na segunda-feira que a policia investiga as circunstâncias da festa de aniversário de Bolt.

“Há relatos de uma atividade relacionada a Usain Bolt”, disse Holness em coletiva de imprensa virtual.

“Todos esses assuntos estão sendo investigados a fundo e a polícia dará um relatório em um futuro próximo”, completou.

Bolt, recordista mundial dos 100 e 200 metros, competiu pela última vez a nível internacional no Mundial de atletismo de 2017, em Londres.

