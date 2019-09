Empresário confirma que ex-volante da Inter de Milão está perto do Flamengo: ‘Ele quer’

Rio – Após a saída de Gustavo Cuéllar, o Flamengo está próximo de preencher a lacuna de jogadores para a posição do volante. E a solução deve ser um atleta nascido no mesmo país do seu ex-meia: a Colômbia. De acordo com o site “Globoesporte.com”, o clube carioca deve fechar com Fredy Guarín.

O jogador, de 33 anos, tem carreira consolidada na Europa, tendo defendido clubes como o PSG e a Inter de Milão. De acordo com o portal, o empresário de Fredy teria confirmado que o colombiano deseja defender o Flamengo.

“Estamos trabalhando para fechar tudo. Esperamos que dê certo. Há coisas da MLS e da Argentina, mas Fredy quer o Flamengo”, afirmou Marcelo Ferey, agente do atleta.

O último clube do colombiano foi o Shanghai Shenhua. Para conseguir utilizar o jogador neste ano, o Flamengo precisa fechar a negociação até o dia 27 de setembro.