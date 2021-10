Empresário atingido por tempestade de poeira é encontrado morto no Rio Paraná

O empresário Valdir Greter, de 68 anos, foi encontrado morto na terça-feira (5), no Rio Paraná, em um aguapezal próximo a uma fazenda em Brasilândia (MS). De acordo com a família da vítima, o idoso estava desaparecido desde sexta-feira (1º) quando uma tempestade de poeira virou a embarcação em que ele estava com um amigo em Presidente Epitácio (SP). As informações são do G1.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o amigo de Valdir foi resgatado com vida no sábado (2). Já o corpo do empresário só foi encontrado cinco dias a cerca de 12 quilômetros de distância do local onde havia sido vista pela última vez.

Ainda segundo os bombeiros, a vítima estava com um colete salva-vidas, que tinha uma bolsa pendurada com um anzol. Na avaliação da corporação, isso pode ter dificultado o salvamento de Greter e influenciado no seu afogamento.

