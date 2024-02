Empresário Abilio Diniz morre aos 87 anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/02/2024 - 6:43 Para compartilhar:

O empresário brasileiro Abilio Diniz, que comandou o grupo Pão de Açúcar por décadas, faleceu no domingo em São Paulo, aos 87 anos, informou a família.

“É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite”, anunciou a família em um comunicado.

O grupo francês Carrefour, do qual Diniz era um importante acionista desde 2015, com 8,83% das ações no final de 2022, lamentou o falecimento do empresário. Ele era integrante do conselho de administração desde 2016 e era copresidente do comitê de estratégia.

“Abilio Diniz foi um aventureiro de mil vidas, um empresário excepcional, um atleta de alto nível e um homem dos meios de comunicação e da cultura”, afirmou o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, na rede social X.

“Sua vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida”, reagiu, também na rede X, o vice-´residente do Brasil, Geraldo Alckmin.

A família Moulin, principal acionista do Carrefour, destacou a “amizade sincera” e a “paixão comum pelos desafios da distribuição” compartilhada por Abilio Diniz e Philippe Houzé, vice-presidente do conselho de administração do Carrefour.

Abilio Diniz criou com o pai, Valentim, o grupo Pão de Açúcar, que chegou a liderar o setor no Brasil, antes de ser vendido para o grupo francês Casino em 2012.

A revista Forbes calcula a fortuna de Diniz em dois bilhões de dólares (9,93 bilhões de reais).

max/cda/mdz/vk/meb/zm/fp

CARREFOUR

X

CBD – CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias