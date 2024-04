Empresária viraliza nas redes ao mostrar objetos esquecidos em motel

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/04/2024 - 9:39 Para compartilhar:

Chave de carro, travesseiro, aliança e até pneu são alguns dos itens deixados por clientes no motel de Krisley Guimarães Marques, em Goiânia (GO). A empresária viralizou recentemente nas redes sociais ao mostrar os objetos esquecidos em seu estabelecimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Krisley Marques (@krisleyguimaraes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Krisley Marques (@krisleyguimaraes)

O primeiro vídeo publicado pela empresária sobre isso já tem quase 8 milhões de visualizações. Devido ao sucesso, os itens deixados no motel renderam uma parte dois, que conta com mais de 585 milhões de visualizações.

“Itens esquecidos que só uma dona de motel tem”, disse Krisley. “Dona de motel e futura do de brechó”, comentou um internauta. “Só com esse vídeo ela conseguiu acabar com uns três casamentos”, disse outro.

Objetos como cinto, relógios e uma chave de carro foram os primeiros a serem revelados pela empresária. “Uma chave de carro e eu não sei como esse ser humano foi embora ou como até hoje ele não sentiu a falta, afinal, já tem muito tempo que está aqui no motel”, ela brincou.

No segundo vídeo, a empresária mostrou um tênis, pneu de carro e um travesseiro. “O querido esqueceu esse travesseiro no motel. Agora, porque ele trouxe o travesseiro para o motel, nós não sabemos”, ironizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias