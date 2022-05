Empresária Thainá Zanholo aponta os benefícios do CBD para corredores: “Ajuda nas dores, contusões e inflamações”





O canabidiol, uma das mais de 400 substâncias químicas encontradas na Cannabis sativa, pode ser um importante aliado do corredor de rua. Também conhecido como CBD, o composto pode ser utilizado para tratar lesões, ajudar no sono e controlar a ansiedade, de acordo com especialistas.

Segundo Thainá Zanholo, fundadora e diretora criativa da empresa Nowdays – que trabalha na produção de conteúdo informativo sobre a cannabis – o CBD também pode ser utilizado no tratamento de lesões crônicas. A empresária ainda relembra que a substância já foi, inclusive, liberada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

“O CBD é um grande aliado do atleta de corrida de rua pelo seu efeito analgésico e antiinflamatório. Atletas de alta performance costumam dar o máximo em seus esportes e isso pode causar um impacto muito grande nos músculos, então o CBD pode ajudar na recuperação muscular de forma completamente natural. Além disso, ele ajuda também no tratamento de lesões crônicas”, explicou Thainá.

“Ele ajuda nas dores, nas contusões, nas inflamações. Até por conta disso, o Comitê Olímpico Internacional liberou o uso do CBD entre os atletas, uma vez que já foi comprovado que ele não causa efeitos psicoativos no usuário”, completou.

Vale lembrar que o COI permite que os atletas utilizem o CBD com concentração de até 0,3% de THC, que é substância psicoestimulante da Cannabis e responsável pelos efeitos principais da droga maconha. Ainda de acordo com Thainá Zanholo, o canabidiol também ajuda na performance do atleta ao ajudar com a força emocional necessária para garantir a vitória.

“O CBD é um composto 100% natural. Ele não é farmacêutico, ele não vem de molécula sintética, ele é algo que, literalmente, vem da terra para nos ajudar. Dentro da prática esportiva, este composto ajuda tanto na parte da estabilidade emocional e mental, como também na parte física”, contou.

“Para os esportistas, que vivem grande pressão, com a parte emocional sendo o tempo todo posta à prova, o CBD ajuda a trazer mais estabilidade emocional, aliviar a ansiedade e proporcionar um sono de mais qualidade”, concluiu.

