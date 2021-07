Empresária nega que tenha mandado matar namorado; polícia vê contradição

A empresária Anne Cipriano Frigo, de 46 anos, acusada de ser a mandante da morte do namorado Vitor Lúcio Jacinto, de 42 anos, prestou depoimento ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), em São Paulo, nesta quarta-feira (30), e negou o envolvimento no crime. As informações são do Brasil Urgente.

Anne foi presa temporariamente por 30 dias na terça-feira (29), assim como o corretor de imóveis Carlos Alex Ribeiro de Souza, de 28 anos, a quem a empresária teria prometido pagar R$ 200 mil para cometer o crime.

À polícia, Carlos confessou ter assassinado o namorado de Anne e contou que não chegou a receber o pagamento prometido pela empresária. Segundo o delegado-diretor do DHPP, Fábio Pinheiro Lopes, a polícia já tem certeza do envolvimento da empresária no crime.

“Ela está negando, e a gente acha que é tudo tese de defesa. A gente acha que é tese do advogado. Ela está bem assistida, com advogado renomado, e veio com essa tese de defesa. Está falando que tudo partiu do próprio Carlos, que ele que matou”, disse o delegado ao Brasil Urgente.

Segundo Lopes, após o crime, Anne e Carlos tentaram simular que Vitor estava vivo com trocas de mensagens entre ela e o namorado. As mensagens de Vitor teriam sido mandadas do seu próprio celular por Carlos, após ter recebido dela o aparelho de Vitor.

“Ela quem deu a senha do celular do Vitor para o Carlos para eles ficarem mantendo esse tipo de contato”, disse o delegado do DHPP.

Morte de Vitor

No dia do crime, Carlos convidou a vítima para olhar um imóvel. Enquanto estavam dentro do carro, passando pela rodovia Castello Branco, o corretor deu um tiro nas costas de Vitor. Depois, abandonou o corpo na região de Guarapiranga. O cadáver foi encontrado no dia seguinte.

Anne é dona da empresa Museu da Imaginação e também atua no ramo de papelão. Ela tem um imóvel avaliado em R$ 20 milhões. Segundo os investigadores do caso, a suspeita é de que a motivação do crime foi passional.

Anne teria descoberto que Vitor a traiu. Ele também estaria gastando muito dinheiro dela. O casal estava em um relacionamento havia 4 anos. Ela se apaixonou, o tirou do serviço como segurança de um restaurante e passou a bancá-lo. A mulher morava em São Paulo e pagava aluguel de R$ 32 mil para Vitor morar em Alphaville.

Veja também