Empresária morre após complicações em cirurgias plásticas

Na última quinta-feira, 26, uma mulher de 24 anos faleceu após passar por seis cirurgias plásticas simultâneas. Viviane Lira Monte fez os procedimentos em Sobral, Ceará. A empresária chegou a ser internada, mas não resistiu.

Os procedimentos foram realizados nas na barriga, nos braços, nos seios, nas costas e nos glúteos. Viviane foi internada em 31 de agosto. Um dos procedimentos que a empresária pretendia realizar é muito popular na estética: lipoaspiração. Os outros foram a mamoplastia Redutora e lipoenxertia glútea.

Familiares e amigos alegam que o médico que realizou as cirurgias foi negligente, uma vez que todos os outros profissionais procurados antes se negarem a fazer as seis operações juntas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará disse que a Polícia Civil está investigando o caso.

Nas redes sociais, o marido de Viviane, Renan Santiago, publicou o perfil de Alexandre Colombaretti, suposto médico que realizou as operações. “Espero que um dia eu possa falar tudo, não contei nem um terço” disse o empresário.

Procurado pelo site IstoÉ, Alexandre não retornou o contato.

A empresária faria aniversário na última sexta-feira, um dia após sua morte. O sepultamento e o enterro de Viviane foram realizados no Cemitério Jardim Eterno, no mesmo dia do falecimento.