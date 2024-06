Empresária Halla Tómasdóttir é eleita presidente da Islândia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/06/2024 - 13:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 2 JUN (ANSA) – Halla Tómasdóttir será a nova presidente da Islândia. Apesar de não ter liderado as pesquisas, a empresária, de 55 anos, venceu a corrida totalmente feminina para o cargo.

Esta é a segunda vez na história da “terra do gelo e do fogo” que uma mulher ocupa o cargo de chefe de Estado, após Vógdis Finnbogadóttir, que esteve no cargo de 1980 a 1996.

Tómasdóttir venceu as eleições de sábado (1º) com 34,3% dos votos, surpreendendo a ex-primeira-ministra Katrin Jakobsdóttir, conhecida também fora do país por suas posições progressistas, feministas e em defesa do meio-ambiente, que obteve apenas 25,2%.

Em terceiro lugar, com 15,5%, ficou a atual diretora da agência energética estatal e professora em Harvard Hrund Logadóttir.

Segundo dados preliminares, a participação nas eleições foi de mais de 64% dos cerca de 267 mil eleitores aptos, a mais alta em uma eleição presidencial desde 1996.

Na Islândia, o presidente tem principalmente uma posição cerimonial, atuando como guardião da Constituição e da unidade nacional. No entanto, ele possui poder de veto legislativo e pode convocar referendos.

Jakobsdóttir admitiu a derrota e parabenizou Tómasdóttir: “Eu sei que ela será uma boa presidente”, disse à televisão nacional Ruv.

Fundadora da Audur Capital, uma empresa de investimento fundada em 2007 para promover os valores femininos no setor financeiro, Tómasdóttir não tem experiência política anterior.

Durante sua campanha, ela expressou a intenção de tornar a Islândia um modelo para soluções sustentáveis e ecológicas e apoiou a igualdade para todos e um contrato social baseado em justiça, paz e inclusão. (ANSA).