Empresária diz que Bruna Marquezine quase morreu em acidente aéreo no mesmo ano que Marília Mendonça

A atriz Bruna Marquezine, 27 anos, poderia ter sofrido um acidente aéreo no mesmo ano que a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. Foi o que revelou a empresária Juliana Montesanti, que trabalha com a famosa.

Durante a sua participação no podcast O Corre Delas, publicado no dia 12 de julho na plataforma spotify, Juliana revelou que as duas passaram por uma experiência aterradora durante um voo em 2021, mesmo tipo de acidente que matou a cantora Marília Mendonça, e no mesmo ano.

“Eu tava junto com a Bruna nesse voo. A gente tomou um susto muito grande. Não vou dizer acidente, mas foi um susto grande que a gente levou. A gente teve que fazer um pouso de emergência forçado em uma nave privativa”, relatou a empresária.

“A gente tava voltando do trabalho, passamos por uma super tempestade. A gente tava no Nordeste voltando pro Rio de Janeiro e começou a tempestade”, disse ela, lembrando que a situação causou pânico.

“A gente teve problema de despressurização na nave, começou a esquentar a nave inteira. De altitude caindo”, detalhou ela.

“Acho que essa cena foi o maior pânico pra mim, porque a gente abriu a portinha que fica o piloto. E o piloto estava com as costas inteiras molhadas. E o copiloto estava com uma apostila”, disse ela, que pôde respirar aliviada, juntamente com os demais ocupantes da aeronave.

A sertaneja Marília Mendonça morreu em acidente aéreo em novembro de 2021, Ela, o tio, que era seu empresário, e um produtor morreram, além do piloto e do copiloto. A cantora deixou um filho que, na ocasião, não tinha nem dois anos de idade.

