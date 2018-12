Empresa sul-coreana causa polêmica ao colocar Kim Jong-un na embalagem

Uma empresa de produtos de beleza da Coreia do Sul causou muita polêmica ao lançar uma máscara de beleza com a intitulada “máscara nuclear hidrante” em junho deste ano e colocar o rosto do líder norte-coreano Kim Jong-Un na embalagem. As informações são da BBC Brasil.

A empresa diz ter vendido mais de 25 mil unidades do produto desde o lançamento, mas muitas lojas sul-coreanas pararam de vender o cosmético depois que a polêmica aumentou, inclusive sobre os direitos de imagem do líder norte-coreano.

Na Coreia do Sul, é proibido defender o regime do país vizinho, com direito a punição, apesar de estas serem muito raras.