Empresa que patrocina Corinthians e Palmeiras é um dos alvos de operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra

A Esportes da Sorte, plataforma de apostas online, é uma das partes investigadas pela ‘Operação Integration’, que mira uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais e que cumpriu 19 mandados de prisão na manhã desta quarta-feira, 4, incluindo o da influenciadora Deolane Bezerra. A Vai de Bet, ex-patrocinadora do Corinthians, também é investigada.

A empresa é patrocinadora master do Corinthians, além de patrocinar também o time feminino do Palmeiras e outros clubes como Athletico-PR, Grêmio, Ceará, Santa Cruz e Náutico.

A Polícia Civil de Pernambuco revelou que, no âmbito da operação, foram apreendidos bens como veículos de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de um pedido para o bloqueio de ativos financeiros totalizando R$ 2,1 bilhões.

Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido no apartamento do CEO da empresa, Darwin Henrique Silva Filho, localizado em Boa Viagem, bairro na Zona Sul do Recife. Foram apreendidos joias e dinheiro no local.

O que diz a Esportes da Sorte

Em nota, a Esportes da Sorte afirmou que não teve acesso à decisão judicial que autorizou a busca e apreensão em sua sede, e ressaltou que, desde 2023, tem prestado esclarecimentos nos autos do inquérito policial em curso;

“As atividades de aposta de cotas fixas da empresa cumprem rigorosamente a Lei n.º 13.756/2018 e Lei 14.790/2023 com excelência jurídico-regulatória e acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance. A operação policial será impugnada perante o Juízo competente, demonstrando-se que houve interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados, sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados. Tanto é assim que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto, documento ou equipamento na sede da empresa. A Esportes da Sorte, como sempre esteve, permanece à disposição das autoridades”, diz o comunicado.

O site IstoÉ também entrou em contato com a Vai de Bet, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.