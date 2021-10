Empresa promove leilão solidário para celebrar aniversário de Pelé Rei do futebol completa 81 anos neste sábado e itens históricos de sua carreira estão a venda para ajudar instituições sociais no Brasil

Em celebração dos 81 anos de Pelé, a Play For a Cause promove leilões de itens históricos relacionados ao maior jogador de todos os tempos. Entre os materiais estão camisas autografadas e até ingresso original da Copa do Mundo de 1958, a primeira das três conquistada por Pelé. Os itens estão disponíveis para lances por meio do site playforacause.com.br.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



Camisas do Santos e da seleção brasileira assinadas por Pelé estão no leilão em celebração ao aniversário do craque. A ação oferece ainda um livro sobre a história do jogador, autografado por ele, um selo lançado em 1970 comemorativo ao milésimo gol na carreira, e ainda o ingresso original da partida entre Brasil e País de Gales na Copa do Mundo de 1958, jogo em que Pelé marcou o primeiro de seus 12 gols em Copas.

O lucro obtido com a venda das peças é destinado à instituições sociais que trabalham para melhorar a educação no Brasil e no mundo.

+ Árbitro agredido reclama de punição ao atleta e mais do Fora de Campo!

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais