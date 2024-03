Empresa promete obter cidadania italiana em dois anos; pelo consulado, demora até 15

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/03/2024 - 13:22 Para compartilhar:

Cerca de 15% da população brasileira tem o direito à cidadania italiana ‘jus sanguinis’, ou seja, aquela em que se comprova o vínculo sanguíneo. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Itália, nos últimos três anos, a solicitação de passaportes italianos pelos brasileiros aumentou 35%. Mas, não basta ter um italiano na arvore genealógica para ter esse direito, previsto na legislação, assegurado. É crucial apresentar documentos que comprovem esse vínculo. O processo para esse reconhecimento pode ser Via Judicial, Via Consulado ou Via Administrativa, presencialmente na Itália.

A Via Judicial tem sido escolhida pelos ítalo-descendentes, pela facilidade de acompanhamento do processo, por um aplicativo fornecido pelo próprio poder judiciário italiano. Os trâmites duram de 12 a 30 meses. Os processos via consulado são mais complexos e podem demorar de 10 a 15 anos, muito acima do limite estabelecido pela legislação italiana, que é de 730 dias. A Via Administrativa é a mais ágil, mas deve ser conduzida presencialmente, na Itália. Os oficiais italianos tem o prazo máximo de seis meses para concluir os processos administrativamente. Seja qual for o caminho escolhido pelo requerente, contar com uma assessoria especializada tem se mostrado a solução mais eficaz.

Italiano radicado no Brasil

Natural de Firenze, David Manzini chegou ao Brasil em 2015 e se estabeleceu em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, região com predomínio de ítalo-descendentes. Logo percebeu uma oportunidade de empreender, orientando e assessorando os brasileiros interessados na obtenção da cidadania italiana. Assim, fundou a “NOSTRALI”, termo que significa ‘nosso local’ ou ‘originário da nossa terra’. “Antes de escolher uma assessoria, é importante pesquisar sobre a sua reputação. Reconhecer a cidadania italiana é um processo jurídico e altamente burocrático, que envolve inúmeros detalhes”, alerta. “Antes de contratar uma assessoria, é preciso verificar se o escritório possui a autoridade e o respaldo técnico necessário, para a condução desse processo, evitando assim o risco de perdê-lo, por algum descuido”, conclui Manzini.

O escritório, em Caxias do Sul-RS, tem uma atuação diferenciada, com uma equipe multidisciplinar de mais de 100 colaboradores que, além de advogados, incluí até historiadores e pesquisadores na área de genealogia. Parte da equipe compõe um escritório próprio da empresa na Itália, em Pistoia, na região da Toscana, outro importante diferencial, que possibilita excelência técnica e agilidade nos processos. “Normalmente, quem atua nesse segmento aqui no Brasil terceiriza essa parte e, muitas vezes, não conta com pessoal tão especializado na Itália”, explica Manzini. A Nostrali já concluiu 15 mil processos de obtenção de cidadania italiana, atendendo 40 mil descendentes.

Alguns benefícios da cidadania italiana

Atualmente, o passaporte italiano ocupa o 1º lugar no ranking dos passaportes mais poderosos do mundo. Os dados são do Henley Passport Index (Classificação Global de Passaportes), baseado em informações exclusivas da Associação Internacional de Transporte Aéreo – IATA. Dentre as vantagens, destacam-se:

– Acesso a 194 países sem a necessidade de visto específico.

– Direito de transmitir a cidadania italiana aos seus descendentes.

– Livre circulação e liberdade de moradia em todo o território da União Europeia.

– Permissão para trabalho e estudo em qualquer país da União Européia.

– Direito à aposentadoria na Itália, usufruindo dos benefícios do país.

– Acesso ao Canadá e aos Estados Unidos sem a necessidade de visto.

David Manzini enfatiza que a Nostrali tem o propósito de prestar um atendimento humano e personalizado que, muitas vezes, se estende para além da obtenção da cidadania italiana. “Nosso propósito vai muito além de reconhecer a cidadania com segurança e agilidade. Nossa missão é proporcionar uma experiência diferenciada ao cliente durante toda a tramitação do processo”, declara Mazini.

O CEO da Nostrali revela que 2024 será um ano de grandes investimentos em pessoal e em Customer Success. “Queremos que os nossos clientes sejam surpreendidos por overdelivery, ou seja, entregas que vão além do esperado ao adquirir nosso serviço”, explica Mazini. Até o final do ano, a Nostrali planeja abrir um escritório na cidade de São Paulo e deve contratar mais 50 colaboradores.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias