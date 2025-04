Empresa italiana Illycaffè marca presença na feira Art Paris

SÃO PAULO, 2 ABR (ANSA) – A empresa italiana illycaffè anunciou um acordo para ser parceira oficial da 27ª edição da feira Art Paris, que acontece de 3 a 6 de abril, no Grand Palais, coração da capital francesa.

Com isso, visitantes, profissionais da arte e expositores terão a oportunidade de saborear o blend illy, composto pelos melhores grãos da variedade Arabica de diversos países, sobretudo do Brasil, em vários pontos espalhados pelo evento.

“Estamos felizes em participar desse prestigioso evento, que combina perfeitamente arte e cultura, valores que sempre estiveram no cerne da identidade de nossa marca”, disse a CEO da illycaffè, Cristina Scocchia. “A Art Paris oferece uma oportunidade única de compartilhar nossos compromissos com a qualidade e a inovação no mundo do café com um público cada vez mais internacional, homenageando a beleza e a criatividade em todas as suas formas”, acrescentou.

Segundo a executiva, apoiar a feira parisiense permitirá à empresa “oferecer aos visitantes uma experiência de degustação que reflete a paixão pela excelência”. “Acreditamos que a arte e a cultura têm o poder de inspirar e conectar pessoas, e nosso café é parte integral dessa jornada intelectual e sensorial”, afirmou Scocchia.

A illycaffè tem um longo histórico de apoio à arte contemporânea, ajudando a desenvolver projetos artísticos e colaborando com diversas exposições de grande porte.

Essa parceria é simbolizada pela illy Art Collection, linha criada em 1992 e que convida artistas a expressar a própria criatividade na clássica xícara de café desenhada por Matteo Thun para a empresa. (ANSA).