Empresa italiana IEG adquire brasileira MundoGeo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 16:13 Compartilhe

RIO DE JANEIRO, 6 JUL (ANSA) – A empresa Italian Exhibition Group (IEG), listada na Bolsa de Valores de Milão, adquiriu 100% da brasileira MundoGeo, proprietária das feiras SpaceBR Show, DroneShow e MundoGeo Connect.

O acordo foi fechado por R$ 10 milhões, mas existe a possibilidade de o valor subir mais três milhões em virtude da performance dos próximos dois anos.

Fundada há mais de 70 anos, a Italian Exhibition Group chegou no país no início de 2022, quando fechou a aquisição da Brazil Trading Fitness Fair (Btff) por R$ 4 milhões.

No segundo semestre do ano passado, a empresa italiana também assumiu a gestão da Feira Internacional da Indústria de Esquadrias (Fesqua) e do Encontro e Exposição Brasileira de Tratamentos de Superfície (Ebrats).

“O MundoGeo consegue unir três setores com muita sinergia, que são a geotecnologia, os drones e o mercado espacial”, disse ao jornal Valor Econômico o diretor-geral do IEG no Brasil, Graziano Messana.

Ele acrescentou que o “setor dos drones para a agricultura é pouco explorado”, surgindo a “oportunidade de atrair estes expositores”. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias