Empresa investigada na máfia das creches repassou dinheiro ao prefeito de SP, aponta investigação

Uma das empresas investigadas no escândalo da máfia das creches repassou dinheiro ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e à empresa de sua família. As informações constam em uma investigação da Polícia Civil que quebrou o sigilo bancário de pessoas suspeitas de integrar o esquema de desvio de verbas do município.

As informações são da Folha, que teve acesso aos documentos que mostram repasses de cerca de R$ 31 mil em ao menos três operações, sendo duas delas quando Nunes ainda era vereador na capital, no início de 2018, e mantinha relações com as entidades responsáveis pelo gerenciamentos das creches.

Ainda segundo o jornal, Nunes recebeu da empresa Francisca Jacqueline Oliveira Braz dois cheques no valor de R$ 5.795,08, cada um. E a Nikkey Serviços, companhia de controle de pragas em nome de sua mulher, Regina, e de uma filha dele de um relacionamento anterior, Mayara, outros R$ 20 mil.

Ao jornal, Nunes enviou uma nota por meio de sua assessoria dizendo que “as movimentações apontadas a ele e à empresa Nikkey Serviços não possuem natureza ilícita”, e disse que as “justificativas serão apresentadas às autoridades”.

