Empresa de tecnologia de educação do UOL vai expandir negócios pela América Latina

reuters 10/08/2022 - 15:35 Compartilhe

Por Beatriz Garcia

SÃO PAULO (Reuters) – A companhia de tecnologia para educação do grupo UOL, UOL EdTech, vai ampliar suas operações para a América Latina por meio da lançamento de uma marca internacional da plataforma Passei Direto, comprada ano passado pelo grupo.

A expansão vai ocorrer a partir de 22 de agosto com o lançamento da marca Studenta para representar a Passei Direto na região, em uma estratégia que consumirá 30 milhões de reais nos próximos 2 anos. A empresa também pretende iniciar suas operações em países de língua espanhola e avançar para localidades de língua inglesa no segundo semestre de 2023. Por enquanto, a Studenta não terá escritórios locais.

“Queremos ser a maior rede de estudos do mundo e a internacionalização para a América Latina é o primeiro passo para alcançarmos novos mercados”, disse o presidente-executivo da UOL EdTech, Alex Augusto.

Atualmente, cerca de 7% do tráfego de usuários da Passei Direto veio de fora do Brasil. A expansão da empresa em um segmento dominado por empresas como a polonesa Brainly e a norte-americana Coursera, ocorre em um momento em que grandes grupos de ensino no Brasil como a Cogna avançam no país com estratégias de oferta de cursos online para uma série de segmentos do mercado.

“Nosso propósito é utilizar os aprendizados que tivemos no Brasil e aplicar em outros mercados dentro dos planos de expansão internacional do ecossistema UOL EdTech”, disse Augusto.

Criada em 2012, a Passei Direto oferece uma plataforma onde produtores de conteúdo e estudantes elaboram e compartilham materiais didáticos das mais variadas áreas do conhecimento, desde o ensino básico até superior. Os estudantes podem acessar alguns conteúdos de forma gratuita ou optar por assinatura premium. Um sistema de “gamificação” também permite aos usuários acesso premium por meio de compartilhamento e engajamento de materiais de estudo na rede.

No Brasil, a Passei Direto afirma ter mais de 4 milhões de usuários ativos mensais, de um total de mais de 37 milhões cadastrados. A empresa também afirma distribuir 14 milhões de conteúdos compartilhados e cerca de 64 mil disciplinas de todos os níveis de ensino.

Além da Passei Direto, a UOL EdTech presta serviços para empresas de educação corporativa e programas de treinamento, além de gerenciamento de programas online onde instituições educacionais podem disponibilizar aulas e atividades dentro de um ecossistema digital, serviço impulsionado durante o período de pandemia.

A América Latina possui mais de 30 milhões de estudantes matriculados no ensino superior. O Brasil é o maior mercado, com 8,6 milhões de alunos; seguido por México, com 4,9 milhões de matrículas; Argentina, com 3,2 milhões; Colômbia, com 2,4 milhões; e Peru, com 1,8 milhão, segundo dados da Unesco citados pela empresa.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)