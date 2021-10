Empresa de soluções digitais doa uniformes para projeto social que já revelou atletas para times brasileiros O Grupo Mineiro Hinova, que tem forte atuação social, apoia o projeto de captação de futebol “Washington Lima” com atuação nas comunidades de BH e Região

Mais do que uma paixão nacional, o futebol exerce papel fundamental na vida de milhões de jovens brasileiros. Através de projetos sociais espalhados por várias partes do país, o esporte é visto cada vez mais como peça importante no desenvolvimento social, sendo capaz de mudar a trajetória de vida de inúmeros garotos.

Sem o apoio governamental, muitas iniciativas continuam atuando graças ao apoio de organizações privadas, como é o caso do Grupo Hinova. Uma das gigantes do mercado de tecnologia mineiro, a Hinova vê a prática esportiva como instrumento de mudança da sociedade e incentiva programas do tipo, como o projeto social “Captação de Atletas Washington Lima”.

Além de fazer “peneiras” para encontrar futuros craques, o projeto, presente em comunidades de Belo Horizonte e Região Metropolitana, utiliza o futebol na formação esportiva e social de atletas que treinam com Washington Lima, criador e gestor da iniciativa, que já revelou jogadores para as categorias de base de clubes como América-MG, Atlético-MG e Palmeiras.

Para estimular a continuidade do projeto, o Grupo Hinova fará a entrega de 100 uniformes para a “Captação de Atletas Washington Lima” neste sábado, 23 de outubro, às 9h, na Avenida Américo Vespúcio, 2.040, bairro Parque Riachuelo, em Belo Horizonte.

Diretor comercial do Grupo Hinova, Gilcilmar Orlando, o Gil, destaca a importância desse tipo de ação, que engloba o esporte e a formação cidadã.

“Apoiar iniciativas como esta é muito importante para a Hinova, pois enxergamos na educação e no esporte as ferramentas ideais para colaborar para uma sociedade com mais oportunidades a todos, incluindo os mais jovens”, comentou.

O Grupo Hinova já é apoiador de várias iniciativas esportivas, com destaque para a Liga MGFL de Futebol Americano, Taça Brasil e mais de 60 clubes do Brasil na modalidade da bola oval.

Washington Lima comentou sobre a parceria e importância de empresas como a Hinova ver no esporte um mecanismo de melhora social e formação cidadã para jovens.

“Ter empresas que pensem no esporte para mudar a realidade desses jovens nos dá forças para seguir em frente”, disse Washington Lima.

O apoio ao projeto “Captação Washington Lima” é mais um passo da empresa mineira na diversificação da sua atuação, não apenas no seu segmento de negócio, tendo a responsabilidade social e ambiental como outros pilares de atividade.

Sobre o Grupo Hinova

Desde 2007 no mercado, o Grupo Hinova oferece soluções de tecnologia da informação e atua no desenvolvimento de softwares sob medida para todos os portes e tipos de empresa. Conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados, experientes e certificados, prontos para oferecer, com total segurança e eficiência, todo o suporte que o negócio precisar.

Com sede em Belo Horizonte (MG), o Grupo Hinova conta com ferramentas de gestão objetivas e focadas em resultados, na redução de custos e na maximização da produtividade. Apostando em inovação e em um excelente atendimento, o objetivo é a total satisfação dos clientes.







