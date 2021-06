Empresa de soluções antifraude ClearSale pede registro de IPO na CVM

A companhia de soluções antifraude e score de crédito ClearSale registrou seu pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com o site da autarquia, o pedido foi protocolado na segunda-feira, 7.

A oferta será coordenada por Itaú BBA (coordenador-líder), Bank of America (BofA), BTG Pactual e Santander.

Segundo o prospecto preliminar do IPO, a ClearSale atua principalmente em duas frentes de prevenção a fraude na relação de empresas e pessoas ou empresas com outras empresas: autenticação de pagamentos com cartão de crédito não presente (CNP), ou seja, análise para prevenção de fraudes em compras realizadas online, e autenticação de identidade (onboarding), ou seja, garantia de autenticidade dos usuários.

Os recursos captados na oferta serão utilizados para crescimento orgânico, inovação aberta (open innovation) e crescimento inorgânico (fusões e aquisições).

A companhia registrou lucro líquido de R$ 13,8 milhões no primeiro trimestre de 2021, revertendo o prejuízo de R$ 7,9 milhões registrado no mesmo período do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 27,4 milhões, ante indicador negativo de R$ 3,96 milhões no primeiro trimestre de 2020.

