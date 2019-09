Empresa de moda Forever 21 apresenta pedido de recuperação judicial

A empresa americana de moda Forever 21 informou no domingo que apresentará um pedido de falência voluntária, no mais recente caso das redes com lojas de rua obrigadas a uma reestruturação em consequência do avanço do comércio online.

A iniciativa vai provocar o fechamento de 350 lojas em todo o mundo, incluindo 178 nos Estados Unidos, informou o Wall Street Journal.

O pedido de proteção contra a falência conhecido como ‘Capítulo 11’ é “um passo deliberado e decisivo para nos colocar em uma via de sucesso no futuro”, afirmou a empresa em comunicado.

A “reorganização” sob a proteção da lei garante a Forever 21 manter o controle e posse de seus bens enquanto administra a reestruturação.

Fundada em Los Angeles em 1984 pelo casal sul-coreano Do Won e Jin Sook Chang, a Forever 21 se tornou uma das lojas favoritas das adolescentes nos Estados Unidos, ao oferecer roupas similares às de grandes marcas de moda a preços acessíveis.

Competindo com empresas como H&M e Zara, a rede iniciou uma expansão agressiva no setor de roupa masculina e calçados após a crise econômica de 2008. A empresa aumentou o número de lojas a 800 em todo o planeta.

Mas os analistas consideram que a Forever 21 falhou no momento de reagir ao avanço das vendas online, assim como ao impacto da mudança de atitude dos consumidores pelo impacto no meio ambiente das redes ‘fast fashion’ e sua preocupação com as condições de trabalho nas fábricas que elaboram seus produtos.