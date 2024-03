Empresa de mídia de Trump entrará na Bolsa, um alívio para suas finanças

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/03/2024 - 14:46 Para compartilhar:

A empresa de mídia de Donald Trump, a Trump Media and Technology Group (TMTG), se fundirá com uma empresa inativa cotada em Wall Street, após a decisão favorável de uma assembleia de acionistas nesta sexta-feira (22), o que dá fôlego ao ex-presidente em meio às suas dificuldades financeiras jurídicas.

Esta votação e a entrada na Bolsa permitirão ao candidato à indicação presidencial republicana e ex-presidente obter fundos para cobrir as suas despesas judiciais e de campanha.

O projeto de fusão parecia incerto antes da assembleia geral de acionistas, depois que a votação foi adiada várias vezes nos últimos dois anos e meio por falta de quórum.

O bilionário do setor imobiliário disse esta semana que não consegue reunir a garantia de quase 500 milhões de dólares (R$2,5 bilhões), enquanto são decididas as apelações da multa imposta por um juiz por fraude financeira, em fevereiro.

No final desse processo, que começou em 2022, Trump e os seus filhos mais velhos, Eric e Donald Jr., foram condenados a pagar 464 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões) em multas e juros por mentirem há mais de uma década sobre o valor dos ativos imobiliários de Trump.

Desde então, Trump está sob pressão devido à possibilidade de serem tomadas medidas contra seus bens imobiliários se não fornecer à Justiça do estado de Nova York, em 25 de março, garantias de que pagará o valor caso a sentença seja confirmada.

Antes da votação dos acionistas, o magnata republicano criticou a Justiça de Nova York em sua rede social, Truth Social.

“Sem processo, sem júri, sem crime, sem vítima. Apenas um juiz corrupto e uma procuradora-geral corrupta que odeia Trump e recebe as suas ordens diretamente da Casa Branca. Interferência eleitoral em um nível nunca visto antes!”, disse em uma mensagem escrita em letras maiúsculas para transmitir a sua indignação. Ele se referia ao juiz Arthur Engoron e à procuradora-geral de Nova York, a democrata Letitia James, que o levaram ao banco dos réus por fraude fiscal.

– Como será a fusão? –

Em relação à operação, a TMTG se fundirá com o que se conhece como veículo de capital aberto sob a sigla DWAC (Digital World Acquisition Corp).

Empresas como estas, as chamadas SPAC, são criadas para permitir que outra abra o capital na Bolsa mais rapidamente em relação à via tradicional, com a oferta de ações ao público.

A TMTG, da qual Donald Trump é o principal acionista, controlará milhões de ações da nova empresa resultante da fusão.

Segundo várias estimativas, sua participação equivaleria a mais de US$ 3 bilhões (R$ 14,94 bilhões) segundo o preço atual das ações da DWAC, de quase US$ 40 (R$ 199).

O acordo entre a TMTG e a DWAC prevê um período de fidelização de seis meses durante o qual os acionistas não podem vender seus títulos no mercado.

Mas nada impediria Trump de apresentar suas ações como garantia à Justiça, ou de obter um empréstimo com base no valor desses títulos.

Paradoxalmente, a empresa de mídia do ex-presidente reduziu sua atividade. É encabeçada pela rede social Truth Social, lançada em fevereiro de 2022, que faturou poucos milhões de dólares desde a sua criação.

O que acontecerá se Trump não der uma garantia à Justiça na segunda-feira?

“Ele sofrerá humilhação e graves consequências financeiras”, disse à AFP o professor Carl Tobias, da Faculdade de Direito da Universidade de Richmond, na Virgínia (leste).

Em um comunicado divulgado na quinta-feira, Trump voltou a denunciar uma “exigência inconstitucional e ilegal de uma garantia financeira”.

Tobias salienta que Trump “poderia vender bens pessoais” ou “tentar obter um empréstimo bancário ou declarar falência”.

A Justiça poderia “tentar confiscar o dinheiro que tem em Nova York e alguns dos seus bens imobiliários”, acrescentou o especialista. Trump é dono da Trump Tower, na Quinta Avenida, e de uma torre em Wall Street.

