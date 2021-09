Empresa de inteligência artificial Neurotech faz parceria de dados com B3

SÃO PAULO (Reuters) – A companhia especializada em tecnologia de inteligência artificial e aprendizado de máquina Neurotech anunciou nesta quinta-feira parceria com a B3 focado na criação de produtos de dados para o mercado de crédito e de varejo.

Por meio do acerto, que embute termos de compartilhamento de receitas em vendas de produtos desenvolvidos com a parceria, a Neurotech terá acesso ao “Plug”, central de dados da B3.

“O mercado de crédito e seguros ainda carece de informações para uma oferta de produtos com ainda mais precisão para a tomada de decisões”, afirmou o diretor de produtos da Neurotech, Breno Costa, em comunicado.

“Um exemplo clássico, é o limite de cartão de crédito. Sem dados confiáveis, o limite acaba sendo incompatível com o perfil do consumidor, reduzindo a atratividade de uso do cartão, para limites abaixo do ideal ou, ainda, o aumento da inadimplência para limites acima do ideal”, acrescentou.

Segundo ele, a B3 tem “informações únicas” no mercado, que não são encontradas em birôs tradicionais de dados de crédito.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

